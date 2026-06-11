Италия выступила с важным призывом к ЕС из-за России

Премьер Италии Мелони заявила о необходимости диалога Евросоюза и России

Европейский союз (ЕС) должен вести диалог с Россией по Украине, для этого необходимо выбрать одного авторитетного представителя сообщества. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит Reuters.

«Проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. Поэтому я давно выступаю за необходимость выбора авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов для передачи точки зрения Европы», — отметила глава итальянского правительства.

Мелони подчеркнула, что отношение Евросоюза к России не должно «перерасти в дипломатическую слепоту или самоизоляцию», поэтому она считает важным для Европы «инициирование совместного осмысления способов взаимодействия с Москвой».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу к дипломатическому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, европейским странам следует скоординировать свои усилия в этом вопросе.