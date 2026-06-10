Президент Финляндии призвал к диалогу с Путиным

Президент Финляндии Стубб призвал Европу к дипломатическому диалогу с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу к дипломатическому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что Европе давно пора наладить дипломатический диалог с руководством России, а точнее, с президентом [России Владимиром] Путиным», — подчеркнул лидер Финляндии.

По его словам, европейским странам следует скоординировать свои усилия в этом вопросе.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и неизбежно должна вести диалог со своим соседом. При этом он добавил, что отношения не будут прежними, сославшись на украинский конфликт.