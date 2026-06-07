Президент Финляндии захотел поговорить с Путиным

Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости поговорить с Путиным

Финляндии, как и всему Европейскому союзу (ЕС), придется начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент североевропейской страны Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Да, я верю, что мы должны говорить с Путиным», — сказал глава государства.

Стубб также указал, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и неизбежно должна вести диалог со своим соседом. При этом он добавил, что отношения не будут прежними, сославшись на украинский конфликт.

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к разговорам с представителями Европы, им достаточно взять телефон и набрать номер. Песков назвал тупиковым путь молчания между Россией и Европой, поскольку количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле.