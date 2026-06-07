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15:17, 7 июня 2026Мир

Президент Финляндии захотел поговорить с Путиным

Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости поговорить с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Финляндии, как и всему Европейскому союзу (ЕС), придется начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент североевропейской страны Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Да, я верю, что мы должны говорить с Путиным», — сказал глава государства.

Стубб также указал, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и неизбежно должна вести диалог со своим соседом. При этом он добавил, что отношения не будут прежними, сославшись на украинский конфликт.

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к разговорам с представителями Европы, им достаточно взять телефон и набрать номер. Песков назвал тупиковым путь молчания между Россией и Европой, поскольку количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле.

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