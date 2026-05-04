Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

12:50, 4 мая 2026Мир

Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на посольстве
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Здание министерства иностранных дел Австрии. Фото: Gryffindor / Wikimedia

Австрия вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства, которые якобы могут использоваться для шпионажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для осуществления шпионажа», — отметила глава МИД.

По словам Майнль-Райзингер, многочисленные антенны на здании могут использоваться для осуществления шпионской деятельности, в связи с чем трех членов российской дипмиссии было решено объявить персонами нон-грата.

Ранее посольство России в Вене выразило протест против героизации и распространения бандеровской идеологии в Австрии.

