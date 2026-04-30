Посольство России выразило протест против распространения бандеровщины в Австрии

Посольство России в Вене выразило протест против героизации и распространения идеологии бандеровцев в Австрии. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредства.

«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с появившейся в австрийском публичном пространстве информацией о фактах героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины», — отметили российские дипломаты.

По их словам, «особую тревогу вызывают сообщения об открытой деятельности в Австрии украинских националистических организаций, проведении ими мероприятий, связанных с прославлением Степана Бандеры».

В посольстве подчеркнули, что подобная деятельность, осуществялемая с «фактического попустительства местных властей», противоречит международным обязательствам Австрии по недопущению реабилитации нацизма, а также Федеральному закону о запрете партии НСДАП. В связи с этим соответсвующая нота направлена в МИД Австрии, указали в дипмиссии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского давно превзошла по жестокости «кумиров из Третьего рейха», но страны Запада предпочитают не обращать на это внимания.