13:00, 19 февраля 2026

В МИД России сравнили Зеленского с его «кумирами из Третьего рейха»

Грушко: Режим Зеленского превзошел по жестокости его кумиров из Третьего рейха
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Политика украинского лидера Владимира Зеленского давно превзошла по жестокости «кумиров из Третьего рейха», но страны Запада предпочитают не обращать на это внимания. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«На Украине режим Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха. Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами, причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблему подразделений ВСУ», –– отметил он.

По словам дипломата, представители западных стран не хотят замечать жестокость киевского режима.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если антикоррупционные структуры государства соберут на него достаточно улик. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не может начать расследование против украинского лидера из-за его статуса.

