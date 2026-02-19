Реклама

Экс-премьер Украины назвал условие отставки Зеленского

Азаров: Зеленскому придется уйти, если на него соберут достаточно улик
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если антикоррупционные структуры Украины соберут на него достаточно улик. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в комментарии ТАСС.

«Но если будет достаточно материалов, которые подтвердят прямое участие Зеленского, а они обязательно будут и уже есть, тогда, видимо, американцы дадут отмашку, и никуда он не денется, придется уходить в отставку», — отметил он.

По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пока не может начать расследование против украинского лидера из-за его статуса. С ноября НАБУ провели несколько крупных расследований против украинских чиновников.

Ранее немецкие СМИ написали, что коррупция остается серьезной проблемой для Украины. Авторы материала констатировали, что коррупционные скандалы на Украине также все больше подрывают доверие к ее ключевым западным партнерам.

