17:58, 7 февраля 2026

В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

BZ: Коррупция остается одной из крупнейших социальных проблем Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Коррупция остается серьезной проблемой для Украины. Такой вывод сделали журналисты немецкого издания Berliner Zeitung, комментируя пранк Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) над украинским боксером Владимиром Кличко — братом мэра Киева Виталия.

«Коррупция на протяжении десятилетий является одной из крупнейших социальных проблем Украины. Несмотря на неоднократные обещания реформ и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, глубоко укоренившиеся коррупционные структуры сохраняются во многих сферах управления и в армии», — написало европейское издание, признавая сложность ситуации в стране.

Авторы материала констатировали, что коррупционные скандалы на Украине также все больше подрывают доверие к ее ключевым западным партнерам. В этой связи они не удивлены тем, что в Индексе восприятия коррупции Transparency International страна на протяжении многих лет неизменно занимает одно из последних мест в Европе и лишь 105-е — во всем мире.

В беседе с Вованом и Лексусом Владимир Кличко признался, что иногда подменял своего брата на официальных встречах, не имея при этом права подписывать документы. Кроме того экс-боксер назвал уровень коррупции на Украине «отвратительным».

