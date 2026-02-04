Реклама

11:44, 4 февраля 2026

Украинский боксер Кличко признался в подмене брата на встречах с мэрами

Мария Большакова
Владимир Кличко

Владимир Кличко. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский боксер Владимир Кличко признался, что иногда подменял своего брата, мэра Киева Виталия Кличко, на официальных встречах. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), запись их беседы доступна в Telegram.

«Иногда я занимаюсь тем, что пытаюсь заменить своего брата, потому что он просто не может иногда встречаться с другими мэрами», — заявил Владимир Кличко. Он добавил, что на встречах с политиками не мог подписывать официальные документы, но мог от лица брата заниматься лоббированием.

Незадолго до этого Виталий Кличко рассказал о последствиях конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам мэра Киева, его стали приглашать на совещания по вопросам энергетики.

В январе Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко на посту мэра Киева. Он отметил, что из-за бездействия властей столица оказалась не готова к энергетическому кризису.

