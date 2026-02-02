Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 2 февраля 2026Бывший СССР

Мэр Киева назвал последствие его конфликта с Зеленским

Кличко сообщил, что его стали звать на совещания после конфликта с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским его начали приглашать на совещания. Он рассказал об этом изменении в интервью изданию «Украинская правда».

«Я участвую, докладываю по текущей ситуации в городе, решаем вопросы. Начали приглашать на штабы, которые проводятся под руководством Минэнерго», — заявил Кличко, отметив, что ситуация изменилась.

Мэр Киева выразил надежду, что это «мудрое решение» не является временным.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко на посту мэра. Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису по вине местных властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русская девушка для брата короля Британии и секс-уик-энд принцессы. Что в файлах Эпштейна говорится о королевских семьях Европы?

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России сообщили о «звоночке» для Зеленского

    В МИД дали четкий сигнал о переговорах по Украине

    Украинцев предупредили о массированном налете дронов

    Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в трусах

    На Западе раскрыли правду о репарациях Украине от России

    Мэр Киева назвал последствие его конфликта с Зеленским

    Россиянке аннулировали кредит из-за СМС от незнакомца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok