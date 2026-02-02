Мэр Киева назвал последствие его конфликта с Зеленским

Кличко сообщил, что его стали звать на совещания после конфликта с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским его начали приглашать на совещания. Он рассказал об этом изменении в интервью изданию «Украинская правда».

«Я участвую, докладываю по текущей ситуации в городе, решаем вопросы. Начали приглашать на штабы, которые проводятся под руководством Минэнерго», — заявил Кличко, отметив, что ситуация изменилась.

Мэр Киева выразил надежду, что это «мудрое решение» не является временным.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко на посту мэра. Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису по вине местных властей.