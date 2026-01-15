Зеленский вновь раскритиковал Кличко

Зеленский обвинил Кличко в неготовности Киева к энергетическому кризису

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко во время отключения отопления. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису. «Время городской властью потеряно, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города», — заявил украинский лидер. По его словам, для урегулирования ситуации в Киеве создан постоянно действующий штаб, его работа будет курироваться на уровне правительства. Зеленский добавил, что ожидает полного сотрудничества от местных властей.

Ранее Зеленский уже критиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. Он посоветовал властям «не убегать от проблем, а решать их», отметив, что в Киеве есть для этого финансовые ресурсы.