Россияне попали в ловушку на Бали из-за прилива

21:02, 31 мая 2026Путешествия

Россияне попали в ловушку на пляже Бали из-за резко начавшегося прилива
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Молодая пара из России попала в ловушку на популярном пляже индонезийского острова Бали из-за резко начавшегося прилива. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что 22-летняя россиянка и ее 23-летний спутник захотели провести время на пляже Паданг-Паданг в районе Улувату. Этот пляж стал особенно популярен после фильма «Ешь, молись, люби». Пляж расположен в бухте, окруженной скалами.

Перед закатом молодые люди заметили, что вода резко начала прибывать. В какой-то момент она закрыла путь к выходу, россияне остались между водой и скалами. Сначала они попытались выбраться самостоятельно, но в итоге попросили о помощи в социальных сетях. Друзья пары вызвали спасателей. Операция с участием полутора десятка человек длилась несколько часов — соотечественников вызволили только в два ночи. Туристам не потребовалась госпитализация.

Ранее россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали. Инцидент попал на видео.

