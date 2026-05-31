Россияне попали в ловушку на Бали из-за прилива

Россияне попали в ловушку на пляже Бали из-за резко начавшегося прилива

Молодая пара из России попала в ловушку на популярном пляже индонезийского острова Бали из-за резко начавшегося прилива. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что 22-летняя россиянка и ее 23-летний спутник захотели провести время на пляже Паданг-Паданг в районе Улувату. Этот пляж стал особенно популярен после фильма «Ешь, молись, люби». Пляж расположен в бухте, окруженной скалами.

Перед закатом молодые люди заметили, что вода резко начала прибывать. В какой-то момент она закрыла путь к выходу, россияне остались между водой и скалами. Сначала они попытались выбраться самостоятельно, но в итоге попросили о помощи в социальных сетях. Друзья пары вызвали спасателей. Операция с участием полутора десятка человек длилась несколько часов — соотечественников вызволили только в два ночи. Туристам не потребовалась госпитализация.

