Россия
21:17, 31 мая 2026Россия

Ставшее местом массового отравления кафе закрыли

Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кафе в Пятигорске Ставропольского края, где произошло массовое отравление, в данный момент закрыто. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Кафе в Пятигорске, где массово отравились люди, закрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кафе имеет 5 звезд и более 1600 отзывов. В данный момент сотрудники заведения выявляют продукт, ставший причиной отравления.

Ранее сообщалось, что у 33 человек, в том числе двух детей, выявили острую кишечную инфекцию. Пятерым пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

