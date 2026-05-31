Стало известно о готовности Ирана запустить еще больше ракет по Израилю

CNN: Иран готов запустить гораздо больше ракет по Израилю и странам Ближнего Востока

Иран готов запустить гораздо больше ракет по Израилю и другим странам Ближнего востока после восстановления доступа к подземным ракетным базам. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Иран готов запустить гораздо больше ракет большой дальности по Израилю и другим странам Ближнего Востока после быстрого извлечения из-под захоронения своих арсеналов», — говорится в тексте статьи.

По словам экспертов, такой итог показывает ограничения в американской стратегии бомбардировок. Как рассказал Сэм Лэйр — научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения (CNS) им. Джеймса Мартина — Иран может продолжать ракетные атаки до тех пор, пока у него есть пусковые установки и люди, которые будут ими управлять, даже если производство будет остановлено.

Как сообщил CNN, Ирану удалось открыть доступ к своим подземным ракетным базам, которые были заблокированы из-за атак США и Израиля. По данным журналистов, Тегеран разблокировал 50 из 69 входов в туннели на 18 объектах.