20:47, 31 мая 2026Мир

Стало известно о готовности Ирана запустить еще больше ракет по Израилю

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majdi Mohammed / AP

Иран готов запустить гораздо больше ракет по Израилю и другим странам Ближнего востока после восстановления доступа к подземным ракетным базам. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Иран готов запустить гораздо больше ракет большой дальности по Израилю и другим странам Ближнего Востока после быстрого извлечения из-под захоронения своих арсеналов», — говорится в тексте статьи.

По словам экспертов, такой итог показывает ограничения в американской стратегии бомбардировок. Как рассказал Сэм Лэйр — научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения (CNS) им. Джеймса Мартина — Иран может продолжать ракетные атаки до тех пор, пока у него есть пусковые установки и люди, которые будут ими управлять, даже если производство будет остановлено.

Как сообщил CNN, Ирану удалось открыть доступ к своим подземным ракетным базам, которые были заблокированы из-за атак США и Израиля. По данным журналистов, Тегеран разблокировал 50 из 69 входов в туннели на 18 объектах.

