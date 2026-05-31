Иран добрался до подземных ракетных баз после атак США

CNN: Иран открыл большую часть входов на 18 подземных ракетных базах после атак США

Иран открыл 50 из 69 входов на 18 подземных ракетных базах, доступ к которым ограничивали удары США и Израиля. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Журналисты отметили, что Иран отремонтировал и другие участки, включая дороги, которые Соединенные Штаты и Израиль бомбили, чтобы предотвратить использование военных объектов. Как сообщил CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков, в настоящий момент почти все воронки от ударов засыпаны, а некоторые — заасфальтированы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде ужесточить требования к Ирану по соглашению. Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что речь идет о пунктах об утилизации обогащенного урана и возобновлении работы Ормузского пролива.