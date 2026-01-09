Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 9 января 2026Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Кличко

Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Capital Pictures / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.

Ранее Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город. В украинской столице половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В ночь на 9 января российские крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Киева — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Электроснабжение отсутствует в подавляющем большинстве районов украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Польша вызвала посла Венгрии из-за укрывательства своих граждан

    Зеленский включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего

    Дмитриев ответил на слова премьера Италии о России

    Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

    Генсек ООН выступил с призывом после слов Трампа о ненужности международного права

    В США раскрыли цель отправки самолета Госдепа в Венесуэлу

    Зеленский раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok