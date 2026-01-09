Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.

Ранее Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город. В украинской столице половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В ночь на 9 января российские крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Киева — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Электроснабжение отсутствует в подавляющем большинстве районов украинской столицы.