15:23, 9 января 2026

Кличко призвал киевлян покинуть город

Виктория Кондратьева
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевлянам следует по возможности покинуть свой город из-за проблем с электро- и теплоснабжением. К этому жителей украинской столицы призвал мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это», — написал он.

По словам Кличко, в настоящее время половина многоквартирных домов Киева осталась без теплоснабжения. Кроме того, в городе отмечаются перебои и с водоснабжением. Власти города пытаются восстановить поврежденную инфраструктуру, но тяжелые погодные условия также усложняют работу коммунальных служб, добавил мэр.

Ранее Виталий Кличко связал проблемы с тепло- и электроснабжением из-за повреждения инфраструктуры в результате масштабной атаки на город в ночь с 8 на 9 января. Крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам города — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

