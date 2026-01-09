В Киеве начался блэкаут

Shot: В Киеве произошел масштабный блэкаут

В Киеве произошел масштабный блэкаут, пишет Telegram-канал Shot.

Крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам столицы — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На месте происшествия наблюдается серьезное возгорание. Электроснабжение отсутствует в подавляющем большинстве районов украинской столицы.

По словам мэра города Виталия Кличко, в результате удара и повреждений критической инфраструктуры в Киеве также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось об ударах по Львовской области. По некоторым данным, они могли быть нанесены с применением «Орешника», однако официальной информации об этом не поступало.