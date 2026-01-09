Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 9 января 2026Бывший СССР

В Киеве начался блэкаут

Shot: В Киеве произошел масштабный блэкаут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Киеве произошел масштабный блэкаут, пишет Telegram-канал Shot.

Крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам столицы — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На месте происшествия наблюдается серьезное возгорание. Электроснабжение отсутствует в подавляющем большинстве районов украинской столицы.

По словам мэра города Виталия Кличко, в результате удара и повреждений критической инфраструктуры в Киеве также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось об ударах по Львовской области. По некоторым данным, они могли быть нанесены с применением «Орешника», однако официальной информации об этом не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Адвокат Лурье отказалась раскрыть время передачи ключей от квартиры Долиной

    В Киеве начался блэкаут

    Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока ДСНВ

    Трамп заявил о желании Зеленского и Путина заключить соглашение

    В США назвали захвативших власть в Киеве

    Названа скорость атаковавшей Львовскую область баллистической ракеты

    Раскрыты последствия новых санкций против России для США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok