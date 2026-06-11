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21:21, 11 июня 2026Мир

Европейская страна подтвердила прекращение поставок оружия на Украину

Премьер Болгарии Радев подтвердил прекращение поставок оружия на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Премьер Болгарии Румен Радев подтвердил, что государство прекратит поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает агентство BTA.

«Мы уже достаточно отдали», — заявил Радев.

Премьер-министр также выразил убежденность в том, что мирного решения военными средствами достичь невозможно, и по этой причине призвал к поиску дипломатического решения.

Ранее Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

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