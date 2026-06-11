Европейская страна подтвердила прекращение поставок оружия на Украину

Премьер Болгарии Радев подтвердил прекращение поставок оружия на Украину

Премьер Болгарии Румен Радев подтвердил, что государство прекратит поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает агентство BTA.

«Мы уже достаточно отдали», — заявил Радев.

Премьер-министр также выразил убежденность в том, что мирного решения военными средствами достичь невозможно, и по этой причине призвал к поиску дипломатического решения.

Ранее Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.