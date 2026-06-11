Парламент Италии одобрил резолюцию с призывом к отмене санкций против РФ

Палата депутатов парламента Италии приняла резолюцию в поддержку мирного процесса по Украине и последующего снятия санкций против России. О необычном призыве итальянских депутатов сообщает РИА Новости.

В поддержку резолюции высказались 170 депутатов, 138 проголосовали против, еще три воздержались. Документ поручает правительству страны «обеспечить реализацию всех полезных инициатив, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине».

В резолюции подчеркивается, что рычагом в переговорах с РФ будет «поэтапное сворачивание санкционного механизма после окончания конфликта». Подобные инициативы, как указано в документе, должны будут проводиться «в координации с США и НАТО, а также содействовать активной роли Европейского союза (ЕС) в мирном процессе».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с важным призывом к ЕС из-за России. По ее словам, Брюссель должен вести диалог с Россией по Украине, для этого необходимо выбрать одного авторитетного представителя сообщества.

