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21:19, 11 июня 2026Мир

Депутат бундестага назвал цель визита АдГ в Россию

Котре: Депутаты АдГ посетили Россию, поскольку Берлин отказывается от дипломатии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Депутаты немецкой правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) посетили Россию, поскольку Берлин отказывается от серьезной дипломатии. Цель визита АдГ в РФ назвал депутат бундестага Штеффен Котре в соцсети Х.

«Почему депутаты АдГ приехали в Россию? Потому что федеральное правительство отказывается от какой-либо серьезной дипломатии и тем самым ставит Германию в тупик как в экономическом, так и во внешнеполитическом плане», — сказал он.

По его словам, вместо «военной риторики» Германия нуждается в продуктивных мирных переговорах с Москвой.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

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