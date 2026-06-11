Котре: Депутаты АдГ посетили Россию, поскольку Берлин отказывается от дипломатии

Депутаты немецкой правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) посетили Россию, поскольку Берлин отказывается от серьезной дипломатии. Цель визита АдГ в РФ назвал депутат бундестага Штеффен Котре в соцсети Х.

«Почему депутаты АдГ приехали в Россию? Потому что федеральное правительство отказывается от какой-либо серьезной дипломатии и тем самым ставит Германию в тупик как в экономическом, так и во внешнеполитическом плане», — сказал он.

По его словам, вместо «военной риторики» Германия нуждается в продуктивных мирных переговорах с Москвой.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».