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14:33, 11 июня 2026Мир

Правительство Германии обвинили в намеренном обострении отношений с Россией

Вайдель обвинил власть Германии в намеренном обострении отношений с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией, чтобы отвлечь внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает телеканал Phoenix.

По ее словам, власть Германии до сих пор не призвала Украину к ответу за подрыв газопроводов «Северный поток». «Была уничтожена жизненно важная для нашей экономики инфраструктура. И был нанесен огромный ущерб. Вместо этого вы преднамеренно ищете конфронтации с Россией, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов», — отметила политик.

Вайдель подчеркнула, что руководство ФРГ часто обсуждает военный вопрос и пытается вовлечь страну в конфликт. Она призвала начать мирные переговоры.

Ранее глава отделения партии АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан призвал немецкое правительство снять санкции с России, чтобы остановить продолжающееся падение уровня жизни населения.

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