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12:18, 11 июня 2026Мир

В Германии призвали к отмене всех санкций против России

Глава АдГ в Саксонии Урбан призвал власти Германии снять все санкции с России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Властям Германии следует снять все санкции с России, чтобы остановить продолжающееся падение уровня жизни населения. Об этом заявил РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

«Как можно быстрее снять все санкции, заканчивать политику конфронтации, менять военные доктрины, которые определяют Россию как врага и угрозу», — призвал политик, отвечая на вопрос о необходимых мерах для руководства ФРГ.

Урбан подчеркнул, что все перечисленное необходимо сделать как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния немецкой экономики.

Ранее представители Европейского парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» высказались за восстановление диалога между Россией и Германией.

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