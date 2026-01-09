На Украине заговорили об ударе «Орешником» по Львову после мощнейших взрывов

«Страна»: РФ могла ударить «Орешником» по Львову

Удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Местные издания сообщают о шести взрывах, предполагая, что это работа «Орешника», так как не поступило никаких предупреждений о ракетном обстреле. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывы во Львове были слышны по всему городу, области и даже в соседней Ровенской области. Глава города Андрей Садовой призвал жителей оставаться в укрытии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе по Украине. «Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар», — написал он. По его словам, российские военные якобы пытаются воспользоваться погодными условиями для атаки по Украине.