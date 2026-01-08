Зеленский предупредил о новом массированном ударе по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе по Украине. Об э том он заявил в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и завтра, в также постоянно спускаться в укрытие.

По его словам, российские военные якобы пытаются воспользоваться погодными условиями для атаки по Украине.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. Глава военной администрации города Александр Вилкул написал, что Кривой Рог находится под ракетной атакой.