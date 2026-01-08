В Кривом Роге раздались взрывы, Вилкул заявил об атаке на город

В Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый городской. Кривой Рог».

Глава военной администрации города Александр Вилкул написал, что Кривой Рог находится под ракетной атакой.

В ночь на 8 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Днепропетровске, Павлограде, Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии, работу прекратили ТЭЦ.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил в городе чрезвычайную ситуацию национального уровня.