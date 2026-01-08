ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

Все ТЭЦ в Днепропетровской области остановили работу после ударов «Гераней»

В Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Местные жители сообщили о скачках напряжения, проблемах с водоснабжением и связью.

В Днепропетровске из-за блэкаута остановилась работа метро. Кроме того, работу прекратили все ТЭЦ и подстанции. Также сообщалось, что движение электричек в Днепропетровской области остановлено. По данным местных пабликов, речь идет о рейсах по маршрутам Запорожье — Синельниково, Чаплино — Синельниково, Днепр — Чаплино, Пятихатки — Днепр.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил отключение света по всему региону и сообщил, что «пока что нет никаких прогнозов относительно восстановления энергоснабжения». Он также предупредил, что в результате масштабного обесточивания в Днепропетровске и области могут возникнуть проблемы с мобильной связью

По данным «Страна.ua», в запорожских супермаркетах образовались очереди, люди массово скупают воду. При этом глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Иван Федоров пообещал восстановить водоснабжение в течение часа. По его словам, в региона также введены дополнительные ограничения электроснабжения.

Свет в украинском регионе пообещали дать в 2027 году

Свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года. Объявление было опубликовано на сайте Донецкой Топливно-Энергетической Компании. По данным местных СМИ, сообщение появилось в результате сбоя на сайте энергокомпании.

Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По его мнению, в большинстве регионов страны отключения продолжатся до начала марта.

Зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до двух тысяч мегаватт мощностей, и даже в морозы это дало ощутимый эффект. Впрочем, это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта Юрий Корольчук Эксперт украинского Института энергетических стратегий

Зеленский назвал холод главной угрозой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия, и призвал поддерживать ПВО Украины. Говоря об энергетической безопасности, политик подчеркнул, что Россия пытается использовать холод «против нормальной жизни» украинцев. После этого украинский лидер отметил, что готов к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия.

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, в свою очередь, заявил, что снижение температуры воздуха до минус 10 градусов зимой создаст критическую ситуацию для энергосистемы Украины.

Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус 10 градусов и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытие нашего энергопотребления Виталий Зайченко Глава «Укрэнерго»

На Западе предложили ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период.

Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму Эммануэль Макрон Президент Франции

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что зима может оказаться тяжелой для жителей Украины из-за ударов по энергоинфраструктуре страны.

В декабре газета The Washington Post сообщала, что энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу из-за массированных ударов. Отмечается, что последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.