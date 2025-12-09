Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию с согласия России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности республики к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. Его цитирует «Новини.LIVE» в Telegram-канале.

«Это очень важно для людей», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, РФ бьет по украинской энергетике, поэтому Вооруженные силы страны (ВСУ) отвечают тем же. Однако если российская сторона будет готова к энергетическому перемирию, Киев это поддержит.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры. Он подчеркнул, что Россия не станет останавливать удары на зимний период в одностороннем порядке.