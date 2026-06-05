Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условия участия Евросоюза в переговорах по Украине

Депутат Новиков: Переговоры с ЕС не должны сводиться только к теме Украины
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Говоря об участии Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине, нужно исходить из того, что российские официальные лица уже высказались в том отношении, что Европа может быть участником переговорного процесса. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что уже назывались конкретные кандидатуры.

«Назывался господин [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер, как тот, кто, на взгляд Москвы, может устроить как Российскую Федерацию, так и Европейский союз. Европейские политики несколько иначе комментировали эту ситуацию, но, во всяком случае, само обсуждение участия европейцев в переговорах, а точнее, переговорах между Россией и Евросоюзом, они, эти возможности, обозначены. На мой взгляд, это не может быть чисто связано с темой Украины. Это должны должны быть переговоры об общей архитектуре безопасности в Европе, а следовательно, о международной безопасности в целом», — сказал Новиков.

По словам парламентария, сведение этих переговоров только к украинской тематике вряд ли позволит достичь долгосрочных эффективных соглашений и договоренностей.

«Конечно, изменение характера украинской политики со стороны Европейского союза тоже должно быть одним из условий участия европейцев в переговорах, поскольку при нынешней активной военной, финансовой и другой поддержке киевского режима мы можем говорить не столько о готовности Европы к миру, сколько о стремлении бесконечно долго пролонгировать военный конфликт. Все это должно учитываться», — подчеркнул Новиков.

Материалы по теме:
«Поляки устали от украинского вопроса» На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
«Поляки устали от украинского вопроса»На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
3 июня 2025
«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Эпоха мира закончилась»Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
1 октября 2025

Депутат отметил, что весь комплекс условий должны предложить те, кто за это непосредственно отвечает и кто погружен в эту тему глубоко в соответствии с российской Конституцией.

«Внешняя политика России является прерогативой президента Российской Федерации, и есть министерство иностранных дел, которое помогает ему в реализации формулирования внешнеполитических задач и осуществлении этих задач на различных направлениях международной политики», — добавил Новиков.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы.

Бабиш также назвал вероятного переговорщика от лица Евросоюза для контактов с Россией. По его мнению, им мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пять судов во внутреннем море России. Есть жертвы среди граждан Азербайджана. Баку выступил с заявлением

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Медведев резко ответил связавшей взрыв морского дрона в Румынии с Россией фон дер Ляйен

    Турист попытался обокрасть тайца, стучался в чужое жилье и был задержан в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok