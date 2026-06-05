Депутат Новиков: Переговоры с ЕС не должны сводиться только к теме Украины

Говоря об участии Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине, нужно исходить из того, что российские официальные лица уже высказались в том отношении, что Европа может быть участником переговорного процесса. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что уже назывались конкретные кандидатуры.

«Назывался господин [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер, как тот, кто, на взгляд Москвы, может устроить как Российскую Федерацию, так и Европейский союз. Европейские политики несколько иначе комментировали эту ситуацию, но, во всяком случае, само обсуждение участия европейцев в переговорах, а точнее, переговорах между Россией и Евросоюзом, они, эти возможности, обозначены. На мой взгляд, это не может быть чисто связано с темой Украины. Это должны должны быть переговоры об общей архитектуре безопасности в Европе, а следовательно, о международной безопасности в целом», — сказал Новиков.

По словам парламентария, сведение этих переговоров только к украинской тематике вряд ли позволит достичь долгосрочных эффективных соглашений и договоренностей.

«Конечно, изменение характера украинской политики со стороны Европейского союза тоже должно быть одним из условий участия европейцев в переговорах, поскольку при нынешней активной военной, финансовой и другой поддержке киевского режима мы можем говорить не столько о готовности Европы к миру, сколько о стремлении бесконечно долго пролонгировать военный конфликт. Все это должно учитываться», — подчеркнул Новиков.

Депутат отметил, что весь комплекс условий должны предложить те, кто за это непосредственно отвечает и кто погружен в эту тему глубоко в соответствии с российской Конституцией.

«Внешняя политика России является прерогативой президента Российской Федерации, и есть министерство иностранных дел, которое помогает ему в реализации формулирования внешнеполитических задач и осуществлении этих задач на различных направлениях международной политики», — добавил Новиков.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы.

Бабиш также назвал вероятного переговорщика от лица Евросоюза для контактов с Россией. По его мнению, им мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц.