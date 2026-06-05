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14:23, 5 июня 2026Ценности

Барбер показал мужчину до и после стрижки и восхитил пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @edgarblessu

Барбер Александр Нашвилли показал мужчину до и после стрижки и восхитил пользователей сети. Ролик, ставший вирусным, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 423 тысячи подписчиков.

Мастер по стрижкам запечатлел клиента с удлиненными волосами на голове и отросшей бородой, который попросил изменить его имидж и вернуть уверенность в себе.

Затем Нашвилли показал результат своей работы. В его кресле мужчина предстал с короткой стрижкой, бородой и усами, которые подчеркнули форму его лица.

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Зрителей впечатлила работа барбера, о чем они написали в комментариях под постом. «Здравствуйте, мы обалдели, до свидания», «После стрижки парень помолодел», «Батюшки! Люда, все сюда», «Что? Вот прям настолько?», «Пришел словно 50-летний, а уйдет 30-летним», — отметили они.

Ранее в июне в сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста. Мастер по макияжу из Уфы показала клиентку Диану, которая визуально похожа на звезду.

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