Барбер показал мужчину до и после стрижки и восхитил пользователей сети

Барбер Александр Нашвилли показал мужчину до и после стрижки и восхитил пользователей сети. Ролик, ставший вирусным, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 423 тысячи подписчиков.

Мастер по стрижкам запечатлел клиента с удлиненными волосами на голове и отросшей бородой, который попросил изменить его имидж и вернуть уверенность в себе.

Затем Нашвилли показал результат своей работы. В его кресле мужчина предстал с короткой стрижкой, бородой и усами, которые подчеркнули форму его лица.

Зрителей впечатлила работа барбера, о чем они написали в комментариях под постом. «Здравствуйте, мы обалдели, до свидания», «После стрижки парень помолодел», «Батюшки! Люда, все сюда», «Что? Вот прям настолько?», «Пришел словно 50-летний, а уйдет 30-летним», — отметили они.

Ранее в июне в сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста. Мастер по макияжу из Уфы показала клиентку Диану, которая визуально похожа на звезду.