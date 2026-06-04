ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:48, 4 июня 2026Ценности

В сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @jeni_tokareva / @di_ishma

Визажист из Уфы показала клиентку Диану (фамилия неизвестна), которая похожа на певицу Дженнифер Лопес. Сходством уфимки и мировой знаменитости восхитились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мастера.

Специалист в области макияжа с никнеймом jeni_tokareva сначала запечатлела героиню ролика без макияжа. Затем она нанесла косметические средства, повторив технику в стиле Лопес, и показала результат.

При этом россиянка надела солнцезащитные очки и распустила волосы. «У моей уфимской JLo день рождения, а это повод выложить рилс и поздравить ее», — подписала эксперт.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Пользователей сети впечатлила внешность Дианы, о чем они заявили в комментариях под постом. «Один в один», «Она больше Jlo, чем сама Джей Ло», «Девушка и без макияжа на нее очень похожа», «Улыбка и зубы особенно похожи», «Я всегда знала, что у Jlo башкирско-татарские корни», «В смысле это не она?», «Копия», «Мой шок в шоке», — признались они.

В мае парикмахер восхитила россиян сходством клиентки со звездой «50 оттенков серого». Мастер по волосам Полина из Ростова-на-Дону запечатлела посетительницу, которая запросила сделать ей челку и стрижку со слоями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ на поезд в Крыму

    В Латвии заявили о преимуществе России над странами НАТО

    Красную икру из России оказалось сложно продавать в одной стране

    Археологи нашли «сердце» российского города

    В сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста

    Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

    В России призвали не ждать отмены западных санкций

    В российском регионе мошенники похитили человека

    Россиянам назвали дешевый суперфуд для профилактики проблем с сердцем и нормализации сна

    ВМФ России запатентовал спасательный БЭК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok