Врач предупредил о заметном при разговоре симптоме рака

Онколог Кубеш: Охриплость и изменения голоса могут быть симптомами рака головы и шеи

Длительная охриплость или изменение голоса могут быть одним из признаков рака головы и шеи. Об этом предупредил радиолог-онколог Иржи Кубеш в беседе с HuffPost.

По словам специалиста, заметный при разговоре симптом необязательно указывает на рак. Причина также может быть в инфекции или тонзиллите. Тем не менее врач посоветовал не игнорировать признаки, которые долго не проходят. «Если ваш голос внезапно изменился и это не прошло в течение трех недель, обязательно обратитесь к врачу», — подчеркнул Кубеш.

По словам онколога, на заболевание также могут указывать шишка на шее, боль в горле, трудности при глотании, односторонняя боль в ухе и долго не заживающие язвы во рту. Он добавил, что раннее выявление этого вида рака значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому любые тревожные симптомы не стоит игнорировать.

Ранее онкологи Тингтинг Тан и Амар Ревари посоветовали избавиться от поцарапанных или треснувших пластиковых контейнеров для еды. Они пояснили, что изношенный пластик может выделять в пищу вещества, которые потенциально могут повышать риск рака.