ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 4 июня 2026Забота о себе

Онкологи призвали избавиться от одной опасной для жизни кухонной утвари

Онколог Тан: Треснувшие контейнеры для еды могут выделять микропластик
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom  

Помутневшие, поцарапанные или треснувшие пластиковые контейнеры для хранения еды могут быть опасны для здоровья, утверждают онкологи Тингтинг Тан и Амар Ревари. Избавиться от этой кухонной утвари они призвали в беседе с Closer.

По словам Тан, изменение цвета и нарушение целостности пластика говорят о разрушении материала. «Одна из проблем заключается в том, что изношенный пластик может выделять больше частиц или химических соединений в пищу, особенно при нагревании», — объяснила она, добавив, что хотя врачи все еще изучают долгосрочное воздействие микропластика на организм, сокращение ненужного контакта с ним является разумной мерой предосторожности.

Материалы по теме:
Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
Производство пищи требует все больше ресурсов.Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
28 ноября 2022
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

В свою очередь, онколог Ревари напомнил, что рак является результатом сочетания генетики, старения, образа жизни, воздействия окружающей среды, а иногда — случайности. Однако он тоже посоветовал не нагревать остатки пищи в контейнерах в микроволновой печи и не мыть их в посудомоечной машине при высоких температурах. «Нагрев может увеличить попадание химических веществ из пластика в пищевые продукты», — предупредил Ревари, добавив, что жирные продукты, соусы и супы особенно подвержены воздействию микропластика. Он порекомендовал разогревать пищу в более безопасной стеклянной или керамической посуде.

Ранее онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. По его словам, увеличение размеров и цвета родинки не всегда говорит об онкологическом заболевании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

    В России снизилась детская смертность

    Страна БРИКС вновь захотела покупать российскую нефть

    Американский юрист оценил законность изъятия США российской собственности

    Сырский пожаловался на рост качества российских дронов

    Сложность продажи квартиры Кобзона за миллиард рублей оценили

    Анфиса Чехова похвасталась украшениями за сотни тысяч рублей

    В ЕАЭС решили проработать процедуру исключения на фоне политики Армении

    Производитель украинских ракет Flamingo заявил о планах новых ударов по Москве

    В Евросоюз предложили включить Канаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok