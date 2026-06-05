Глава AmCham назвал облегчением возможное соглашение по Украине

Глава AmCham Эйджи: Соглашение по Украине станет облегчением для компаний США в России

Мирное соглашение по Украине станет облегчением для компаний из США, работающих в России. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конечно, все бы хотели, чтобы было заключено это мирное соглашение, потому что мы знаем, что после этого наступит облегчение в нашей общей жизни», — отметил глава AmCham.

По словам Эйджи, в результате окончания конфликта антироссийские санкции будут постепенно сниматься, а также возобновится рост инвестиций. При этом он подчеркнул, что американские компании продолжают успешную работу в России, несмотря на внешнеполитическую обстановку.

Ранее Эйджи предупредил, что отношения между Россией и США резко ухудшатся в случае вероятного поражения Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.