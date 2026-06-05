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13:00, 5 июня 2026МирЭксклюзив

Глава AmCham анонсировал плохую новость для отношений России и США

Глава AmCham Эйджи: Отношения России и США могут ухудшиться после выборов в Конгресс
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Отношения между Россией и США резко ухудшатся в случае вероятного поражения Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас (России и США, — прим. «Ленты.ру») и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», — подчеркнул глава AmCham.

Эйджи добавил, что на этом фоне важно обеспечить частичное снятие антироссийских санкций до ноября. Он также выразил надежду на прекращение украинского конфликта к этому сроку, что поспособствовало бы снятию санкционных ограничений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50 процентов.

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