Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 5 июня 2026Мир

В Кремле оценили вероятность встречи Трампа и Путина этим летом

Песков оценил вероятность проведения саммита Путина и Трампа этим летом в 50%
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил вероятность проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50 процентов. Его слова приводит РИА Новости.

«Теоретически 50 процентов: или будет, или не будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. Глава Белого дома, комментируя возможный визит российского лидера, сказал, что он «может приехать, а может и не приехать».

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не планирует визит на Чемпионат мира по футболу в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Минфин заявил о необходимости перехода к политике более предсказуемого рубля

    На ПМЭФ пожаловались на непьющих зумеров

    Отсутствие дистанционной продажи алкоголя в России назвали нонсенсом

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

    Перепутавшая беременность с климаксом россиянка выносила ребенка вне матки

    72-летнему Глызину запретили танцевать из‑за тромбоза

    Инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах россиян

    В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

    Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит»

    Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

    В России нашли чиновника с графиком мечты

    Названа территория Земли с удвоенным темпом глобального потепления

    Назван способ сделать прогулку полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok