В Кремле оценили вероятность встречи Трампа и Путина этим летом

Песков оценил вероятность проведения саммита Путина и Трампа этим летом в 50%

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил вероятность проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50 процентов. Его слова приводит РИА Новости.

«Теоретически 50 процентов: или будет, или не будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. Глава Белого дома, комментируя возможный визит российского лидера, сказал, что он «может приехать, а может и не приехать».

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не планирует визит на Чемпионат мира по футболу в США.