20:48, 22 августа 2025

Трамп допустил приглашение Путина на чемпионат мира по футболу в США

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить российского лидера Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление американский политик сделал во время встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, трансляция которой велась на YouTube.

Глава Белого дома показал журналистам свою совместную фотографию с российским коллегой, сделанную во время недавнего саммита на Аляске, и заявил, что Путин приедет на чемпионат мира.

«Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп, добавив, что «в ближайшую пару недель ожидается много событий». Свой снимок с Путиным он назвал хорошим.

Ранее Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Президент Соединенных Штатов назвал это интересным предложением, добавив, что за визит в столицу России его могут «немного покритиковать».

