Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 16 августа 2025Мир

Трамп ответил на приглашение Путина в Москву

Трамп в ответ на приглашение Путина допустил возможность визита в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на приглашение главы России Владимира Путина приехать в Москву. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — заявил американский лидер.

Ранее глава РФ оценил прошедшие переговоры с Трампом. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере, а с обеих сторон был настрой на результат.

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине

    Стало известно о несработавшем на Путине трюке Трампа с рукопожатием

    На Аляске отменили обед делегаций США и РФ по итогам встречи Путина и Трампа

    Путин почтил память советских летчиков на Аляске

    Трамп ответил на приглашение Путина в Москву

    Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине

    Путин оценил перспективы отношений России и США словами «есть что предложить друг другу»

    Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

    Трамп выразил надежду на скорую встречу с Путиным

    Путин пригласил Трампа в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости