Киев призвал Запад к еще одному действию в конфликте на Украине

Постпред Украины в ООН Мельник призвал Запад сбивать БПЛА ВС России над территорией страны

Страны Запада должны сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины. С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, передает «Укринформ».

«Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и российские беспилотники над территорией Украины», — высказался украинский постпред.

Мельник прокомментировал инцидент с падением БПЛА на территории Румынии и призвал рассматривать происшествие как «поворотный момент» в плане реакции Запада на конфликт на Украине. Он потребовал существенно увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и создать мощный интегрированный щит с участием партнеров. По мнению украинского дипломата, «смелые коллективные действия» европейских стран в воздушном пространстве страны должны стать наиболее эффективной реакцией.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о необходимости инцидента с дроном в Румынии для Европы. Он подчеркнул, что объективное расследование инцидента в Румынии должно подразумевать передачу обломков БПЛА России для экспертизы.