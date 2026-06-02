Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 2 июня 2026Бывший СССР

Киев призвал Запад к еще одному действию в конфликте на Украине

Постпред Украины в ООН Мельник призвал Запад сбивать БПЛА ВС России над территорией страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны Запада должны сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины. С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, передает «Укринформ».

«Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и российские беспилотники над территорией Украины», — высказался украинский постпред.

Мельник прокомментировал инцидент с падением БПЛА на территории Румынии и призвал рассматривать происшествие как «поворотный момент» в плане реакции Запада на конфликт на Украине. Он потребовал существенно увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и создать мощный интегрированный щит с участием партнеров. По мнению украинского дипломата, «смелые коллективные действия» европейских стран в воздушном пространстве страны должны стать наиболее эффективной реакцией.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о необходимости инцидента с дроном в Румынии для Европы. Он подчеркнул, что объективное расследование инцидента в Румынии должно подразумевать передачу обломков БПЛА России для экспертизы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok