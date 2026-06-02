10:07, 2 июня 2026

Гордона оштрафовали из-за оружия

Александра Гордона оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил хранения оружия
Маргарита Щигарева
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Известного российского телеведущего Александра Гордона оштрафовали за нарушение правил хранения оружия. Информация о деле опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Мировой судья рассмотрел дело 15 мая. Как говорится в постановлении, Гордон допустил нарушение правил хранения оружия, повлекшее его утрату.

В результате телеведущего признали виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Его обязали выплатить пять тысяч рублей.

Уточняется, что Гордон на заседании не присутствовал, поскольку попросил суд рассмотреть дело без него.

В марте сообщалось, что не стало отца телеведущего, писателя и художника Гарри Гордона. Ему было 84 года. Отмечалось, что писатель тяжело болел.

