В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

Если западные страны начнут сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты над территорией Украины, Москва будет уничтожать объекты, которые ведут эту деятельность, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующий призыв Киева.
Ранее постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал страны Запада сбивать БПЛА и ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины.
Депутат заявил, что в таком случае Россия будет осуществлять военное противодействие, для которого не требуется никаких специальных разрешений.
Россия будет осуществлять защиту страны в любом варианте. Если будет так, значит, будут уничтожаться те объекты, которые сбивают над Украиной наши боевые средства. Это уже не подлежит даже обсуждению. Это логика военных действий
Парламентарий допустил, что в таком случае может начаться крупномасштабная война между Россией и Западом.
«Запад уже давно в конфликте с Россией: и оружие, и разведданные постоянно поставляет, и целеуказания осуществляет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Другой вопрос, что уже Мельник дает команды Западу и такое ощущение, что Запад уже подчиняется Украине. Они сами не поняли, как стали на побегушках у Украины. То есть не "Украина це Европа", а "Европа це Украина"», — поделился политик.
До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о необходимости объективного расследования инцидента с дроном в Румынии для Европы, которое должно подразумевать передачу обломков БПЛА России для экспертизы.