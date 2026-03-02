Реклама

09:41, 2 марта 2026

Умер отец телеведущего Александра Гордона

Отец телеведущего Александра Гордона Гарри умер в возрасте 84 лет
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Alena Kalita / Russian Look / Globallookpress.com

Отец телеведущего Александра Гордона, писатель и художник Гарри Гордон умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила его внучка Таисия Тихонова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель. (...) Удивительно остроумный, чуткий, тонкий, очень щедрый, талантливый и мудрый человек», — написала Тихонова.

Подробности случившегося не приводятся. Телеведущий также не комментировал новости о смерти отца.

Гордон родился в 1941 году в Одессе. Отец телеведущего окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (современное название — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). Он выпустил несколько поэтических сборников, а также написал сценарий к фильму своего сына «Пастух своих коров». В 2012 году Гордон стал лауреатом Горьковской литературной премии. Он также состоял в Союзе писателей Москвы и Международном Художественном фонде.

