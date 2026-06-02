Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

Специалист Гуторов: При снижении ставки семейной ипотеки платеж ощутимо сократится

С лета 2026 года ставку по семейной ипотеке для многодетных могут снизить с шести до четырех процентов годовых, что приведет к ощутимому сокращению ежемесячного платежа. Экономию в этом случае оценил вице-президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов в разговоре с агентством «Прайм».

По словам специалиста рынка недвижимости, для семей с двумя детьми ставку по льготной ипотеке могут оставить на прежнем уровне в шесть процентов, а для пар с одним ребенком — повысить до 10-12 процентов. «Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остается ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесет ощутимую экономию и сделает более доступными просторные квартиры», — уточнил он.

Гуторов подсчитал, что для «трешки» стоимостью 18,6 миллиона рублей при ставке четыре процента ежемесячный платеж снизится с 96 до 78,7 тысячи рублей, или на 18 процентов. Сильнее всего эффект от изменений будет заметен в Московской области и крупных агломерациях, где семейное жилье пользуется большим спросом. Если новые ставки утвердят, летом интерес к покупке крупноформатных квартир возрастет, подытожил собеседник агентства.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута сообщил, что взять семейную ипотеку в Москве удастся с заработной платой от 280 тысяч рублей.