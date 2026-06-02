Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 2 июня 2026Экономика

Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

Специалист Гуторов: При снижении ставки семейной ипотеки платеж ощутимо сократится
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С лета 2026 года ставку по семейной ипотеке для многодетных могут снизить с шести до четырех процентов годовых, что приведет к ощутимому сокращению ежемесячного платежа. Экономию в этом случае оценил вице-президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов в разговоре с агентством «Прайм».

По словам специалиста рынка недвижимости, для семей с двумя детьми ставку по льготной ипотеке могут оставить на прежнем уровне в шесть процентов, а для пар с одним ребенком — повысить до 10-12 процентов. «Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остается ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесет ощутимую экономию и сделает более доступными просторные квартиры», — уточнил он.

Гуторов подсчитал, что для «трешки» стоимостью 18,6 миллиона рублей при ставке четыре процента ежемесячный платеж снизится с 96 до 78,7 тысячи рублей, или на 18 процентов. Сильнее всего эффект от изменений будет заметен в Московской области и крупных агломерациях, где семейное жилье пользуется большим спросом. Если новые ставки утвердят, летом интерес к покупке крупноформатных квартир возрастет, подытожил собеседник агентства.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута сообщил, что взять семейную ипотеку в Москве удастся с заработной платой от 280 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

    Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

    Экономию на покупке большой квартиры при снижении ставки по ипотеке оценили

    Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

    Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

    Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

    Мужчина зашел за хлебом и разбогател на 35 миллионов рублей

    В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

    В Москве раскрыли схему по заманиванию девушек в вебкам-рабство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok