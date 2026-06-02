Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 2 июня 2026Россия

В России призвали уничтожить ряд объектов на Украине для обеспечения мира

Депутат Делягин: Лучшая оборона — это нападение
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Есть возможный план обеспечения устойчивого мира, состоящий из нескольких пунктов. Для этого следует уничтожить ряд объектов на Украине, поскольку лучшая оборона — это нападение, считает депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Его комментарий приводит «Царьград».

В первую очередь, по словам Делягина, необходимо уничтожить подстанции напряжением 750 киловольт на Украине, которых максимум 12. «Потому что ни сегодняшняя Украина, ни сегодняшняя Европа их не восстановят», — сказал он.

Нужны также дезорганизация железнодорожного сообщения и пресловутые удары по центрам принятия решений. Считается, что последние находятся за пределами Украины, и в таком случае Делягин призвал добиваться отмены интеллектуальной собственности стран-агрессоров на территории республики для влияния на противника.

Кроме того, собеседник «Царьграда» предложил поражать дата-центры. «На Украине первоклассных дата-центров три. Всего дата-центров 54. "Палантир" не может работать без дата-центров. Наведение, спутниковое управление полем боя не может работать без дата-центров. Уберите хотя бы три первоклассных. Три объекта. А дальше, естественно, можно расширять перечень целей», — уточнил Делягин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил оповещать украинцев о причинах массированных ударов России при помощи разбрасывания листовок с неба. «Потому что украинская пропаганда все скрывает. Пусть они знают, за что идут эти удары, что творят власти Украины, военные Украины, террористы», — пояснил он.

Ночью во вторник, 2 июня, Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

    Стал известен богатый владелец «грудастого» дома в Подмосковье

    Житель Франции решил переехать в Карелию ради любви

    Минобороны рассказало о перехватывающих Hornet «Соколах»

    Ведущая экономика Европы стала слишком дорогой для бизнеса

    Россияне стали покупать меньше цветов

    Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении

    Стилист Рогов назвал наряд Бейонсе на Met Gala колхозным

    Собчак ответила попросившей проверить ее интервью на пропаганду ЛГБТ Мизулиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok