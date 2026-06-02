В России призвали уничтожить ряд объектов на Украине для обеспечения мира

Депутат Делягин: Лучшая оборона — это нападение

Есть возможный план обеспечения устойчивого мира, состоящий из нескольких пунктов. Для этого следует уничтожить ряд объектов на Украине, поскольку лучшая оборона — это нападение, считает депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Его комментарий приводит «Царьград».

В первую очередь, по словам Делягина, необходимо уничтожить подстанции напряжением 750 киловольт на Украине, которых максимум 12. «Потому что ни сегодняшняя Украина, ни сегодняшняя Европа их не восстановят», — сказал он.

Нужны также дезорганизация железнодорожного сообщения и пресловутые удары по центрам принятия решений. Считается, что последние находятся за пределами Украины, и в таком случае Делягин призвал добиваться отмены интеллектуальной собственности стран-агрессоров на территории республики для влияния на противника.

Кроме того, собеседник «Царьграда» предложил поражать дата-центры. «На Украине первоклассных дата-центров три. Всего дата-центров 54. "Палантир" не может работать без дата-центров. Наведение, спутниковое управление полем боя не может работать без дата-центров. Уберите хотя бы три первоклассных. Три объекта. А дальше, естественно, можно расширять перечень целей», — уточнил Делягин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил оповещать украинцев о причинах массированных ударов России при помощи разбрасывания листовок с неба. «Потому что украинская пропаганда все скрывает. Пусть они знают, за что идут эти удары, что творят власти Украины, военные Украины, террористы», — пояснил он.

Ночью во вторник, 2 июня, Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине.