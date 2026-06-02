Россия нарастила торговлю с центральноазиатской страной

Минпромторг Афганистана: Объем торговли с Россией вырос за год почти в два раза

С 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года объем российско-афганской торговли вырос почти в два раза. Об этом заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли этой центральноазиатской страны Абдул Салам Джавад. Его процитировало «Прайм».

Соответствующая сумма выросла до 590 миллионов долларов. В основном Афганистан поставляет в Россию изюм, гранаты, вишню, безалкогольные напитки, минералы, курагу, яблоки, различные лекарственные растения и арбузы. Из России эта страна получает природный газ, бензин, дизельное топливо, древесину, сырой нут и подсолнечное масло.

Как полагают афганские власти, у России есть шанс стать одним из ключевых экономических и торговых партнеров Афганистана.

В январе-феврале 2026 года объем двусторонней торговли РФ и Афганистана вырос в 2,6 раза, прибавив 162,9 процента.

В конце марта стало известно, что Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов.