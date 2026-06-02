Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 2 июня 2026Экономика

Россия нарастила торговлю с центральноазиатской страной

Минпромторг Афганистана: Объем торговли с Россией вырос за год почти в два раза
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года объем российско-афганской торговли вырос почти в два раза. Об этом заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли этой центральноазиатской страны Абдул Салам Джавад. Его процитировало «Прайм».

Соответствующая сумма выросла до 590 миллионов долларов. В основном Афганистан поставляет в Россию изюм, гранаты, вишню, безалкогольные напитки, минералы, курагу, яблоки, различные лекарственные растения и арбузы. Из России эта страна получает природный газ, бензин, дизельное топливо, древесину, сырой нут и подсолнечное масло.

Как полагают афганские власти, у России есть шанс стать одним из ключевых экономических и торговых партнеров Афганистана.

В январе-феврале 2026 года объем двусторонней торговли РФ и Афганистана вырос в 2,6 раза, прибавив 162,9 процента.

В конце марта стало известно, что Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Акула оторвала ногу 19-летней девушке

    Потомка Александра Пушкина ограбили и избили в лесопарке в Москве

    Российских туристов предупредили о воровстве на любимом курорте богачей

    Путин анонсировал разработку нового учебного модуля для вузов

    Красный Крест посетил место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

    Популярный препарат оказался связан с ухудшением внимания

    Дарья Мороз показала внешность дочери от Константина Богомолова

    Булановой отказали в актерской карьере и назвали речевым инвалидом

    ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok