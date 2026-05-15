Торговля между Россией и Афганистаном взлетела

Товарооборот РФ и Афганистана вырос в 2026 году в 2,6 раза

Объем двусторонней торговли РФ и Афганистана вырос в январе-феврале 2026 года в 2,6 раза, прибавив 162,9 процента. Об этом стало известно на встрече вице-премьера Алексея Оверчука с министром промышленности и торговли азиатской страны Хаджи Нуруддином Азизи, состоявшейся в Казани. Подробности привела пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что импорт вырос на 90 процентов, а российский экспорт — на 167,2 процента. На фоне взлета показателей товарооборота участники встречи указали на возможность их дальнейшего роста, прежде всего за счет расширения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

«Стороны подробно обсудили перспективы укрепления разноплановой практической кооперации, имеющей взаимовыгодный характер, с акцентом на наращивание товарооборота», — подчеркнули в кабмине.

Азизи также рассказал 15 мая, что Кабул и Москва заинтересованы в привлечении трудовых мигрантов из Афганистана к работе на российских объектах, и сейчас, в том числе в рамках двусторонней комиссии, прилагаются усилия, чтобы преодолеть единственное существующее препятствие, которым он назвал «вопросы, связанные с языком».

