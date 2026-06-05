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14:59, 5 июня 2026Спорт

Россиянка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

17-летняя россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Tim Clayton / Getty Images

17-летняя россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира она обыграла 15-летнюю соперницу из Чехии Яну Ковачкову. Матч завершился в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

В финале Октябрева встретится с китаянкой Сунь Синьжань. Матч пройдет в субботу, 6 июня.

Ранее россиянка Мирра Андреева вышла в финал женского Открытого чемпионата Франции. Там она сыграет с полькой Майей Хвалиньской. Матч также состоится в субботу, он начнется в 16:00 по московскому времени.

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