Россиянка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

17-летняя россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

17-летняя россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира она обыграла 15-летнюю соперницу из Чехии Яну Ковачкову. Матч завершился в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

В финале Октябрева встретится с китаянкой Сунь Синьжань. Матч пройдет в субботу, 6 июня.

Ранее россиянка Мирра Андреева вышла в финал женского Открытого чемпионата Франции. Там она сыграет с полькой Майей Хвалиньской. Матч также состоится в субботу, он начнется в 16:00 по московскому времени.