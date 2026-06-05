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15:02, 5 июня 2026Россия

Катер с восемью пассажирами перевернулся в российском регионе

Катер с восемью пассажирами перевернулся на Урале, троих человек спасти не удалось
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Катер с восемью пассажирами перевернулся на Урале, троих человек, по предварительным данным, спасти не удалось. О происшествии в российском регионе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Судно типа «Салют-480» шло на реке Оби в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из поселка Приобье в поселок Октябрьское. Выяснилось, что на 32-м километре катер с людьми опрокинулся, совершая маневр.

Трое граждан не выжили, еще пятерых смогли эвакуировать. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту случившегося.

До этого стало известно, что четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили, еще десять — пострадали. Раненым медики оказали помощь на месте.

Еще раньше катер с 12 пассажирами перевернулся на Москве-реке в Красногорске.

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