20:37, 3 мая 2026Россия

На Москве-реке перевернулся катер с детьми

Катер с 12 пассажирами перевернулся на Москве-реке в Красногорске
Мария Винар

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Катер с 12 пассажирами перевернулся на Москве-реке в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В воде оказались семь детей и пять взрослых. Очевидцы вызвали на место спасателей, которым удалось поднять всех из воды.

В настоящий момент спасенных пассажиров, которые были одеты в жилеты, везут к причалу. На берегу пострадавших ожидают медики. Причина инцидента уточняется.

В июне прошлого года сообщалось, что в Химках пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном на канале имени Москвы. Спасти ребенка не удалось.

