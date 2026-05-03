На Москве-реке перевернулся катер с детьми

Катер с 12 пассажирами перевернулся на Москве-реке в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В воде оказались семь детей и пять взрослых. Очевидцы вызвали на место спасателей, которым удалось поднять всех из воды.

В настоящий момент спасенных пассажиров, которые были одеты в жилеты, везут к причалу. На берегу пострадавших ожидают медики. Причина инцидента уточняется.

В июне прошлого года сообщалось, что в Химках пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном на канале имени Москвы. Спасти ребенка не удалось.