Стало известно о способности голубей ориентироваться при помощи печени

Science: Голуби могут ориентироваться при помощи печени

Немецкие ученые выяснили, что голуби обладают способностью ориентироваться в пространстве с помощью печени, которая взаимодействует с магнитным полем Земли. Об этом сообщает научная статья в журнале Science.

В новом исследовании специалисты из Института поведения животных Макса Планка и Боннского университета искали источники магнитных волн в органах птиц и обнаружили сильный сигнал в неожиданном месте — в печени. Когда ученые временно лишили голубей иммунных клеток, ответственных за накопление железа, птицы «просто не могли найти дорогу».

Как стало известно, специализированные клетки в печени расщепляют красные кровяные тельца и накапливают железо. Эти клетки расположены рядом с нервными волокнами, что позволяет им передавать сигналы в мозг и помогать голубям ориентироваться. При этом магнитный компас у птиц работал только в пасмурные дни, поскольку в солнечную погоду они также ориентируются по солнцу.

Исследователи полагают, что другие птицы и животные, например мыши, могут использовать аналогичный магнитный GPS. Ранее ученые предполагали, что магнитные рецепторы находятся в клюве, глазах или внутреннем ухе птиц, однако новое исследование впервые предложило полноценную теорию участия печени в навигации. Другие биологи отмечают, что требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить этот механизм и понять, как именно сигналы от печени поступают в мозг. Возможно, у птиц существует несколько способов чувствовать магнитное поле в зависимости от задачи: дальних перелетов или поиска конкретного места назначения.

